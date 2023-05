1 maggio “grigio” sul litorale romano | spiagge e parchi deserti ma ristoranti pieni

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 maggio 2023) Fiumicino – E’ stato un 1” quello visto quest’anno sul. A causa del maltempo, infatti,, pinete e, meta della tradizionale scampagnata con picnic, erano quasi del tutto. Non sono mancati però i più temerari che hanno approfittato dell’assenza di pioggia nella mattinata per fare delle passeggiate o running. Va meglio però per i tantie bistrot che non hanno visto, per il pranzo, rinunce: anzi, dalla tarda mattinata si è registrato un aumento del flusso di veicoli diretti verso Ostia, Fiumicino e Fregene. In particolare, il lungomare di Fiumicino appare gremito di vetture davanti ai locali, che registrano presenze anche nei tavolini all’aperto. Gli appassionati di motonautica, invece, hanno ...