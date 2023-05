1 maggio | Francia | 540 fermi e 406 poliziotti feriti

Sono state 540 le persone fermate ieri ine 406 i poliziotti feriti durante le manifestazioni del 1. Lo rende noto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. Darmanin - interpellato da BFM TV - ha precisato che 406 poliziotti e ...Il governo guidato da Giorgia Meloni ha varato lunedì 1°il 'decreto lavoro'. A fronte di un ...Per saperne di più SPECIAL REPORT L'accesso ai farmaci per il mieloma resta "difficile" inNegli scontri avvenuti ieri durante le manifestazioni che si sono tenute in tutta lasono stati effettuati 540 fermi e 406 agenti sono rimasti feriti. Lo ha detto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin all'emittente televisiva 'BfmTv'. Dei fermi annunciati, 305 sono avvenuti ...

1° maggio, tensioni e scontri nei cortei in Francia: 291 arresti, 108 agenti feriti TGCOM

l Ministero degli Interni francese Gérald Darmanin ha tracciato un bilancio delle proteste che ieri hanno visto scendere in strada almeno 800mila ...Sono state 540 le persone fermate ieri in Francia e 406 i poliziotti feriti durante le manifestazioni del 1 maggio. Lo rende noto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin.