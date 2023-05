1 Maggio 2023 – Debito Pubblico Americano fuori controllo | Biden chiede di innalzare il tetto per evitare default Kiev smentisce il Papa su missione di pace

(Di martedì 2 maggio 2023) Il presidente degli Stati Uniti Joeha invitato la leadership del Congresso, incluso il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti Kevin McCarthy, a discutere la necessità diilalfederale, evitando così unquesta estate. In tre anni ilfederale è aumentato di ben 8.500 miliardi; dal 2009 è quasi triplicato. Un funzionario dell’ufficio presidenziale ucraino ha detto alla Cnn di “non essere a conoscenza” di unadiche coinvolge il Vaticano per il conflitto con la Russia. “Se ci sono colloqui, stanno avvenendo a nostra insaputa“, ha aggiunto la fonte – secondo quanto riporta la Cnn – all’indomani delle parole diFrancesco che ieri, nel viaggio aereo di ritorno ...

Ascolti Tv sabato 6, in prima serata su Rai1 la replica di DallArenaLucio ha conquistato una media di 2.390.000 spettatori pari al 15.1% di share (Ciao Lucio, dalle 00:10 alle 00:38, registra 1.115.000 e il ...PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 7Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LA DIRETTA DELLE PARTITE DI OGGI ] *: partita in corso di svolgimento ALBANIA SUPER ...La partita Newcastle - Arsenal di domenica 7in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 35° giornata della Premier League 2022 -NEWCASTLE - Domenica 7al St. ...

Tranne il Fatto Quotidiano diretto da Travaglio, sempre polemico quando si tratta di lui, media e forze politiche, di maggioranza ma anche di opposizione (come Boccia del Pd), plaudono al ritorno ...Roma, 6 mag. – “Sono molto orgoglioso che la mobilitazione nazionale” di Cgil, Cisl e Uil sul lavoro “parta da Bologna”. Lo ha detto il sindaco Matteo Leopore, ricordando… Leggi ...