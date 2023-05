? “Offerta da 80 milioni” | Inter | scatta l’allarme per i tifosi

Leggi su serieanews

(Di martedì 2 maggio 2023) Un’molto importante che potrebbe far vacillare l’. Inon saranno contenti, cosa farà Marotta? Il rush finale per l’sarà tutt’altro che semplice da affrontare. La squadra nerazzurra ha più di un obiettivo da perseguire. In primis il piazzamento Champions, vitale anche per il club stesso. Poi c’è la semifinale di Champions contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.