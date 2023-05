Zaniolo-Milan | la conferma dell’agente e il piano di Maldini | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 1 maggio 2023) 2023-05-01 15:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: C’è Nicolònel mirino del. Un interesse di lunga data, che in estate potrebbe trasformarsi in trattativa, dopo il tentativo andato a vuoto lo scorso gennaio. Riavvolgiamo il nastro, torniamo agli ultimi giorni della finestra di mercato invernale: l’attaccante azzurro spingeva per lasciare Roma, tra i club pronti ad accoglierlo, insieme a Bournemouth, Barcellona e Galatasaray, c’era quello a tinte rossonere, come raccontato da Calciomercato.com eto dal suo agente Claudio Vigorelli a Relevo: “Era nella lista del Barcellona, lo confermo, a loro piaceva, ma per motivi economici non era un’operazione fattibile. A gennaio ci sono state altre opportunità – come sapete,e Bournemouth – ...