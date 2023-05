Zalgiris Kaunas-Barcellona in tv | canale | orario e diretta streaming gara-3 playoff Eurolega 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-3 deidell’di. Finora, pochi problemi per la squadra allenata da coach Jasikevicius, la quale, sfruttando il fattore ambientale, si è portata sul 2-0. Da canto loro, i lituani proveranno a fare altrettanto per mantenere accesa la speranza, dopo aver ben figurato in-2, dove è venuta a mancare un po’ di energia proprio nell’ultimo quarto. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 3 maggio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in...