WWE | La curiosità per il Draft si fa sentire e gli ascolti di SmackDown ne beneficiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Lo scorso venerdì notte è andata in onda su FOX la puntata settimanale di Friday Nightche era anche la Night 1 del2023, la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 2.473.000 e un rating di 0.67 nella fascia demografica 18-54.in aumento Lo show blu vede quindi i propri numeri in salita rispetto alla settimana precedente e lo show si è anche classificato al 5° posto della classifica dei migliori 150 show via cavo della serata. WWE, Friday on Fox (8-10pm):2,473,000 viewersP18-49 rating: 0.67#5 in P18-49 for the dayExpect preempted Rampage number soon from Showbuzz. pic.twitter.com/m0EWuxY0q3— Wrestlenomics (@wrestlenomics) May 1, 2023