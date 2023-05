WWE | Carmella e Corey Graves aspettano il loro primo figlio insieme

Carmella e Corey Graves aspettano un figlio: il racconto dopo due ... World Wrestling

Finalmente Carmella e Corey possono festeggiare l'arrivo del loro primo figlio dopo che la wrestler aveva condiviso di aver avuto due aborti ...Carmella (Leah Van Dale) told ABC News that she is pregnant and expecting a child with husband Corey Graves. "It's just all been such a whirlwind," she said. "I think because of my past, it was hard ...