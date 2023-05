WWE | Alcune top star non erano a conoscenza dei loro spostamenti nel corso del draft di venerdì

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 1 maggio 2023) La WWE sta cambiando per effetto delche sta prendendo luogo negli ultimi giorni: il panorama della compagnia ha già subito degli “scossoni” con il passaggio della Raw Women’s Champion, Bianca Belair, a SmackDown e l’arrivo distelle da NXT come Zoeyk e JD McDonagh a Raw. Come ben sappiamo, la WWE spesso prepara i suoi piani con diverso tempo di anticipo, altre volte invece sembra proprio che i writers si divertano a tenere le stelle all’oscuro dellescelte, come sembrerebbe accaduto durante la serata di. I rumors Stando a quanto riportato da PWInsider, alcuni talenti (compresi dei grandi nomi) non sarebbero stati informati in anticipo riguardo aidi brand e lo avrebbero scoperto solamente nella serata di ...