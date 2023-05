WTA Madrid 2023 | Martina Trevisan strappa un set a Jessica Pegula e si arrende negli ottavi di finale

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ci ha provato fino alla fine(n.20 del mondo) nel difficile ottavo didel WTA1000 di. Sulla terra rossa “veloce” delle Caja Magica, la toscana ha lottato strenuamente contro la n.3 del ranking,, ma è stata costretta ad alzare bandiera bianca sullo score di 6-3 2-6 6-3. Alla lunga, la maggior efficacia del servizio è stata l’arma vincente della statunitense, al cospetto di unabravissima in fase difensiva, trovando soluzioni di pregevolissima fattura con il dritto mancino. Sarà quindi l’americana a continuare la propria avventura e ad affrontare la russa Veronika Kudermetova (n.13 WTA), vittoriosa nel derby contro Daria Kasatkina (n.8 del ranking) sullo score di 7-5 1-6 7-6 (2). Nel primo set, dopo una fase in cui i ...

Due ore e cinque minuti di lotta non bastano a Martina Trevisan per approdare ai quarti di finale deldi. Sulla terra rossa spagnola la tennista azzurra si arrende in tre set alla numero tre del mondo, la statunitense Jessica Pegula, con il punteggio finale di 6 - 3 2 - 6 6 - 3 . Finisce ...Anche Petra Martic ai quarti di finale dopo il successo su Krejcikova [9] M. Sakkari b. [26] P. Badosa 6 - 4 6 - 4 Sta lentamente ritrovando buone sensazioni Paula Badosa , ex n. 2 e ora scesa di 40 ...... per poi arrendersi alla numero 2 del mondo Aryna Sabalenka negli ottavi del MutuaOpen. Un ..."mi prenderò un po' di riposo dal momento che ho giocato tre settimane di fila e forse andrò al...

WTA Madrid: Sabalenka spegne i sogni di Andreeva. Avanti Sherif e Begu Ubitennis

Ci ha provato fino alla fine Martina Trevisan (n.20 del mondo) nel difficile ottavo di finale del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa "veloce" delle Caja Magica, la toscana ha lottato strenuamente co ...La statunitense, numero tre del mondo, si è imposta 3-6 6-2 3-6 sulla toscana che se l'è giocata alla pari per due set prima di crollare, commettendo anche qualche doppio fallo di troppo.