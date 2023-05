Whirlpool | ok cdm a golden power per fusione con Arçelik | tutela occupazione**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, a quanto si apprende, il Dpcm con cui il governo esercita i poteri speciali in materia di asset strategici in relazione all'operazione ditra Whirlpool Emea e, volta alla creazione di un gruppo europeo degli elettrodomestici. Nel decreto si autorizza l'operazione ponendo specifiche prescrizioni a salvaguardia del patrimonio tecnologico, della produzione e dei livelli occupazionali, quali effetti di eventuali sovrapposizioni tra gli stabilimenti del nuovo gruppo. L'operazione coinvolge quattro stabilimenti produttivi in Italia, in Lombardia, in Toscana e nelle Marche, conta circa 4.638 dipendenti, ed è attualmente sottoposta a un procedimento antitrust europeo.