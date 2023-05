Walter Nudo contro gli haters dopo le critiche per il video a Linate | ' A proposito'

(Di lunedì 1 maggio 2023)mette a tacere tutti.aver pubblicato unsul suo profilo Instagram in cui commenta la poca 'mascolinità e femminilità' dei modelli presenti in un cartellone pubblicitario della ...

mette a tacere tutti. Dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui commenta la poca 'mascolinità e femminilità' dei modelli presenti in un cartellone pubblicitario della ...Operato al cuore nell'aprile scorsodice addio alla tv: ' Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità in tutti questi ...E' polemica dopo il video cheha pubblicato sui social: ecco che cosa sta ...

Walter Nudo contro la pubblicità di Valentino: «Non c'è mascolinità, che messaggio diamo». È polemica ilmessaggero.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Walter Nudo al centro delle polemiche per un suo pensiero espresso riguardo ad un cartellone pubblicitario di Valentino visto durante un suo soggiorno all’aeroporto di Linate a Milano. L’ex modello e ...