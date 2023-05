Vuelta Femenina | Silvia Persico punta al podio | sette tappe per fare l’impresa

(Di lunedì 1 maggio 2023) Maggio tempo di festività, ma anche di grandi giri perche si prepara a prendere parte a “Laby Carrefour.es”, in programma dal 1 al 7 maggio prossimi. La 25enne di Cene sarà infatti al via della competizione iberica che, per la prima volta nella sua storia, si svolgerà surichiamando alla partenza di Torrevieja le migliori interpreti del ciclismo femminile mondiale. Reduce da un’ottima Campagna delle Ardenne che l’ha vista centrare la top ten sia all’Amstel Gold Race che alla Freccia Vallone, la portacolori dell’UAE ADQ Team proverà a conquistare ilsoltanto avvicinato nella scorsa edizione che la vide trionsul traguardo di Segovia. Sorretta da una squadra pronta a sostenere la propria capitana in ...

In campo femminile le atlete saranno invece impegnate nella, corsa in terra spagnola che prevede sette tappa dal primo al 7 maggio prossimo. Al via anche l'ossolana Francesca Barale ...In campo femminile le atlete saranno invece impegnate nella, corsa in terra spagnola che prevede sette tappa dal primo al 7 maggio prossimo. Al via anche l'ossolana Francesca Barale ...

VUELTA FEMININA. SI PARTE OGGI CON LA CRONOSQUADRE DI TORREVIEJA TUTTOBICIWEB.it

Con una cronosquadre - invero poco frequente in campo femminile - scatta oggi a Torrevieja la Vuelta Femenina by Carrefour.es. Sono 160 le atlete al via divise in 23 squadre che si misureranno in una ...Parte domani, lunedì 1 maggio, l’edizione numero nove de La Vuelta Femenina, la corsa a tappe iberica al femminile che cambia programmazione (di solito si svolgeva a fine estate come quella al maschil ...