Vuelta Femenina 2023 | la Jumbo-Visma vince la cronosquadre | Anna Henderson prima leader

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ladellaè del Team. La squadra olandese trionfa nella prova contro il tempo con partenza ed arrivo a Torrevieja, permettendo così alla britannicadi potersi fregiare dellamaglia rossa didella generale. Una gara senza storia quella di oggi, dove le giallonere hanno dato subito sfoggio delle proprie qualità, essendo l’unica squadra tra le ventitré del lotto ad essere passate all’intertempo con un crono sotto i nove minuti. Il 18’03” dell’arrivo sembra inarrivabile per chiunque. Ma non per la Canyon/Sram, che impensierisce fino in fondo le olandesi. La squadra di Katarzyna Newadoma spinge fino all’ultimo e va vicinissima al colpaccio, ma deve ...

In campo femminile le atlete saranno invece impegnate nella, corsa in terra spagnola che prevede sette tappa dal primo al 7 maggio prossimo. Al via anche l'ossolana Francesca Barale ...

La 25enne di Cene proverà a inserirsi nella lotta per il successo finale tra Annemiek Van Vleuten e Demi Vollering ...