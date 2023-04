(Di lunedì 1 maggio 2023) Una exstatunitense, costretta a dimettersi dopo che i genitori si erano lamentati di una lezione d'arte che mostrava ildi Michelangelo, ha potutore il capolavoro a. Lo riporta la Bbc. Hope Carrasquilla e la sua famiglia sono andati a vedere ildi Michelangelo venerdì alla Galleria dell'Accademia disu invito della direttrice del museo Cecilie Hollberg, che si è detta grata per la.Carrasquilla era direttrice di una scuola in Florida, negli Stati Uniti, ma era statadopo essere entrata in disaccordo con i genitori sul fatto che le permettessero o meno di presentare ai ragazzi di prima media, in un corso d'arte, la scultura del "" di Michelangelo. La statua alta 5,17 m ...

Qui è visitabile anche la mostra fotografica originale "LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad ... il Museo Diocesano di Brescia propone oltre allaalla collezione di pittura, scultura, ...commenta Ina Firenze la preside Usa licenziata per aver mostrato agli alunni ildi Michelangelo - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Ina Firenze la preside Usa licenziata per ...... insegnante ed ex preside della Tallahassee Classical School della Florida, divenuta nota per essersi licenziata dalla scuola dopo che durante una lezione di arte era stato mostrato ildi ...

Visita David a Firenze preside Usa licenziata per averlo mostrato Quotidiano di Sicilia

La prof Usa licenziata in visita a Firenze: "Spero di mostrare a più persone l'educazione classica e di metterla in evidenza" ...Hope Carrasquilla venne licenziata dalla Tallahassee Classical School della Florida per aver permesso a un insegnante di tenere una lezione sul Rinascimento. In quella lezione vennero mostrate le nudi ...