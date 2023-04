VIDEO – Napoli-Salernitana 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023), matchtrentaduesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Diego Armando Maradona. NON È QUI LA FESTA –1-1 nella trentaduesima giornata diA. Doveva essere il pomeriggiofesta del, dopo la sconfittaLazio contro l’Inter, invece scudetto rimandato. Contro lavince la tensione, anche se a metà primo tempo Guillermo Ochoa si esibisce in una bella parata su colpo di testa di Victor Osimhen. A inizio ripresa prova a mettersi in proprio Khvicha ...