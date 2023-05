Video | espulsione Pinamonti e Quagliata con Sassuolo e Cremonese

Due cartellini rossi diretti nelle gare della 32ª giornata di Serie A. Toccano a Pinamonti in Sassuolo - Empoli e Quagliata in Cremonese - Verona. Nel ...Nella ripresa occasione per Kallon, poi l'con rosso diretto per Quagliata per una ...La cronaca di Inter - Lazio ( HIGHLIGHTS ) L'Inter passa in vantaggio con Mkhitaryan su assist di ...L'ormai ex frontman di Fox News Tucker Carlson torna a parlare per la prima volta, in unsu Twitter, dopo il licenziamento da parte della rete. Una reazione che stata vista milioni di volte. Dopo aver parlato per la prima volta dopo il suo licenziamento da Fox News, era ovvio che ...

De Zerbi e Stellini, lite e espulsione: il video di Sky Corriere TV

Andiamo a vedere gli highlights di Sassuolo-Empoli 2-1, coi neroverdi che hanno battuto in rimonta la formazione toscana, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Pinamonti per ...Il Sassuolo torna a vincere dopo la sconfitta con la Salernitana e si impone 2-1 sull'Empoli fra le mura del Mapei. I neroverdi erano pure passati.