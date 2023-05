Victoria dei Maneskin | seno all' aria e doccia di champagne | video proibito | Guarda

(Di lunedì 1 maggio 2023) Follie da compleanno perdei, che ha celebrato la ricorrenza a Vienna, dove si trovava in tour con la sua band. E così è festa grande, a partire dal palco, dovesi è beccata dritta dritta una torta in faccia da Damiano David, il frontman, alla faccia di chi parla di rapporti tesi e compromessi tra i due. Torta in faccia e grassissime risate davanti a migliaia di fan, il tutto nella data del 28 aprile. Nelche mostra la scena si vede la bassista che, dopo essersi beccata la torta in faccia, si ferma sorpresa, basita, immobilizzata per quanto accaduto e che proprio non si aspettava. Quando capisce quel che è successo, prende quel che resta del dolce e poi lo spalma su Damiano, il tutto senza mai fermare il concerto. Ma ovviamente la festa è proseguita anche lontana dal palco. La ...

Di seguito il planning con la programmazione seraleprincipali canali tv in chiaro e non. FILM ... ma un giorno conosce il pianista cieco Sam e sua figlia adottiva, che lo introdurranno in ...Cosa c'è di meglio che festeggiare a suon di rock il proprio compleanno Festeggiarlo con una bella torta! Ad accontentareDe Angelis , bassistaManeskin, ci hanno pensato gli altri membri della band, omaggiando la loro compagna con una deliziosa torta... in testa ! Durante il concerto a Vienna, mentre ...Classe 2000, nata a Roma ma "con quel certo non so che" nordico ereditato dalla mamma danese,, la bassistaMåneskin , nome di ispirazione nordica ideato proprio da lei, che in italiano è ...

Tempo di festeggiamenti per i Maneskin. La bassista della rock band, Victoria De Angelis, ha compiuto 23 anni proprio nel bel mezzo del tour europeo. In occasione del compleanno, ...