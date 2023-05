Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 maggio 2023)DEL 1° MAGGIOORE 18.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SP2 TUSCANESE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE TRA IL KM 11+000 E IL KM 12+000 CON SENSO UNICO ALTERNATO SULL’A1 MILANO NAPOLI CODE DIREZIONETRA COLLEFERRO E VALMONTONE SULL’A91FIUMICINO CODE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONESUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA USCITA LAURENTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E APPIA SULLA PONTINA CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONEÈ DELIMITATA NEL QUARTIERE SAN GIOVANNI UN AREA DI SICUREZZA PER PERMETTERE L’ALLESTIMENTO E IL SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DEL CONCERTONE DEL ...