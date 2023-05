Verona Vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 1 maggio 2023) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Gli scaligeri sono entrati in piena corsa per la salvezza, cosi come i nerazzurri che puntano ad entrare fra le prime quattro.Vssi giocherà mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi. I gialloblù sono reduci dal pareggio di Cremonese che gli ha permesso di agguantare il quarto posto. Fino a qualche tempo fa sembravano spacciati, ed ora invece hanno ottime possibilità di centrare la salvezza. I nerazzurri hanno sconfitto la Lazio tra le mura amiche agguantando il quarto posto che adesso cercheranno di difendere con le unghie e con i denti. LE(3-4-1-2): Montipo’, Dawidowicz, Hein, Ceccherini, Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli, Verdi, ...