Verissimo | Paolo Brosio in lacrime ricorda la mamma morta | “Ho sentito una voce nel cuore | ho avuto la sensazione che non l’avrei più vista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Momenti di forte commozione nel salotto didurante la puntata andata in onda domenica 30 aprile. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin c’era infatti anche, da poco rimasto orfano in seguito alla morte della madre Anna Marcacci, scomparsa all’età di 102 anni. Ed è proprio dell’amatache il giornalista ha parlato tra lendo il loro legame e ripercorrendo i suoi ultimi istanti di vita. “Sono un over 60 che ha semprelavicino a sé, lei è sempre stata molto presente. Sono davvero un privilegiato”, ha esordito. “La situazione è andata precipitando pian piano, ad ottobre hauno scompenso cardiaco, le entravano liquidi nei polmoni. Appena stava meglio che ...