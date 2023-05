(Di lunedì 1 maggio 2023)Experience raddoppia: dopo il successo della prima edizione sta per ripartire, l’evento dedicato al tema della. La prima tappa di quest’anno sarà quella di Milano dove a vivere la Deloitte GreenHouse, sede che ospiterà l’appuntamento il 5 maggio dalle 9.30 alle 19, ci saranno centinaia di giovanissimi, pronti a confrontarsi con i manager delle grandi aziende. Gli obiettivi diL’iniziativa rivolta alla salvaguardia del Pianeta e destinata alla Generazione Z, la più attenta a questo tema. Non si tratterà, come nella prima occasione, di un evento dedicato esclusivamente allaambientale, bensì verrà intesa anche nelle sue accezioni sociali ed economiche, declinata attraverso cinema, cultura, comunicazione e ...

Venerdì 5 maggio a Milano presso la Deloitte GreenHouse torna con la sua seconda edizione, l'evento targatoprodotto daInnovation Hub. In una società dove singoli individui e imprese fanno la differenza quotidianamente e in maniera innovativa, i modelli di ...Manca poco per la seconda edizione di, l'evento ideato daExperience e prodotto daInnovation Hub, dedicato al tema della sostenibilità. Un appuntamento che quest'anno vede come prima tappa Milano. Nella ......Stagione Invernale di Prosa diTeatro. Martedì 18 aprile alle 21 sul palco della Sala Truffaut della Cittadella del Cinema salirà Carlo Buccirosso in 'L'erba del vicino è sempre più!' . ...

Verde Giffoni, quando la Gen Z incontra la sostenibilità - Luce Luce

Verde Giffoni, l'evento prodotto da Giffoni Innovation Hub e ideato da Giffoni Experience che è dedicato al tema della sostenibilità ...Manca poco per la seconda edizione di Verde Giffoni, l'evento ideato da Giffoni Experience e prodotto da Giffoni Innovation Hub, dedicato al tema della sostenibilità. Un appuntamento che quest'anno ve ...