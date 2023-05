Venezia-Modena | le formazioni ufficiali | Pohjanpalo e Johnsen contro Strizzolo e Diaw

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaAlle 18 ilcerca punti per allontanare definitivamente la zona pericolosa contro il, chiude il lunedì il Frosinone, tra le mura amiche contro la Reggina, in un match che può portare ......30 Como - Palermo 1 - 1 15:00 Ascoli - Pisa 15:00 Bari - Cittadella 15:00 Benevento - Parma 15:00 Brescia - Cosenza 15:00 Südtirol - Genoa 18:0020:30 Frosinone - Reggina VOLLEY - ...

LIVE Venezia-Modena, 35ª giornata Serie B: segui la diretta del match Mediagol.it

In attesa di Venezia-Modena e Frosinone-Reggina, ecco la classifica aggiornata del campionato di B. Il Genoa non sorpassa il Frosinone in vetta, mentre il Bari divora l'occasione per andare a ...Dopo l’affermazione di ieri del Cagliari, vittorioso 2-1 sulla Ternana, ed il pari con un gol per parte tra Spal e Perugia nell’altro anticipo, la trentacinquesima giornata ...