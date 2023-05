Vendita Roma Gazzetta | smentita la cessione ad una cordata saudita

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Secondo quanto riportato da Ladello Sport, non ci sarebbe nessuna trattativa tra unaed i Friedkin Secondo quanto riportato da Ladello Sport, non ci sarebbe nessuna trattativa tra unaed i Friedkin per ladella. Ecco quanto affermato dalla Rosea: «Dan e Ryan Friedkin non stanno valutando l’idea di mollare la guida del club né hanno mai intavolato una trattativa per cedere il pacchetto di quote di maggioranza della società giallorossa». I Friedkin, infatti, sarebbero convintissimi di portare avanti il progetto in autonomia e sotto la propria gestione.