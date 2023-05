Uomini e Donne | nottata al Pronto Soccorso per Marco Fantini | “Ho tirato una capata contro la finestra e mi sono aperto la testa”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Brutta disavventura per il neo papà tris. L’ex tronista diche ha da poco avuto la terza figlia dall’influencer Beatrice Valli, la donna che ha scelto durante il dating show di Maria De Filippi, ha passato un’intera notte al. L’ex volto del programma di Canale 5 ha prima pubblicato in una storia Instagram il referto del, successivamente ha raccontato quanto è successo: Eccoci qua, siamo tornati a casa. Buongiorno e buon primo maggio. Ho fatto serata al. Praticamente stamattina alle tre Azzurra piangeva perché ha la quinta malattia e quindi mialzato di scatto.ha sbattuto ...

conal fronte della resistenza che potranno assistere al dibattito di personaggi urlanti che discutono, a duemila chilometri dal fronte, di come sia 'ingiusto' assistere questo popolo ......gli aspetti narrativi del testo intrecciando i tecnicismi della gara con le passioni degli... L'evento è stato arricchito dalla presenza del gruppo folkloristico Zi Riccardo edella ...Oggi il mio pensiero va a tutte lee gliche si impegnano nel loro lavoro, a tutti coloro che ancora attendono stabilità e certezze nell'occupazione e, in modo particolare, ai lavoratori ...

Maria De Filippi, "litigata enorme in studio": caos a Uomini e Donne Liberoquotidiano.it

Perché Uomini e donne oggi non va in onda: il motivo e quando torna in onda su Canale 5 con Maria De Filippi. 1 maggio 2023 ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...