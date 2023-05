Uomini e Donne | Gianni Sperti asfalta Paola Barale | “Se sono gay? Ora parlo io”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo,ha parlato diffusamente della sua vita, anche professionale, ma ha dedicato ampio spazio soprattutto a quella sentimentale, parlando della ex mogliee rispondendo alle parole di lei, che sempre a Verissimo lo aveva definito una persona che vive nella menzogna. Molti hanno pensato a un’allusione della show-girl a una presunta omosessualità di, di cui da tempo si vocifera nel mondo dello spettacolo, e lo ha pensato anche lui. Tanto che proprio nel talk-show di Canale 5 ha deciso di replicare. Spazio alle nozze con: “Sì, pensavo che quell’amore fosse per sempre, altrimenti non andavo all’altare. Ero innamorato e mi sentivo amato. Perché è finita? Posso non ...

Infine, sono 5.977 le denunce dellelavoratrici e 11.403 quelle degli. Le denunce dei lavoratori stranieri sono 4.248 (circa un quarto del totale). ......pagata meno dei colleghie ha meno opportunità di essere assunta. I servizi fondamentali, come gli asili nido e i supporti alle famiglie, devono andare in questa direzione, per dare alle...Sempre Costantini manifesta 'forte preoccupazione per l'acuirsi della violenza a danno dellee gliin divisa, ecco perché lanciamo un appello al Governo per l' introduzione di specifiche ...

Maria De Filippi, "litigata enorme in studio": caos a Uomini e Donne Liberoquotidiano.it

Regno Unito, inizio Novecento. Quando la lotta per i diritti civili e l’emancipazione femminile ha incontrato per la prima volta un’idea di alimentazione che potesse rispettare gli animali ...“Io non ho paura a dire ciò che lei non ha detto: se sono omosessuale Non lo dirò mai, può essere vero come no, ma questo sarebbe come mettermi un’etichetta e io le ho sempre odiate. Quindi no, non l ...