Una Repubblica fondata sui lavoretti | dal governo di destra | l’ennesimo colpo ai lavoratori

(Di lunedì 1 maggio 2023) Dall’insediamento delMeloni ad oggi, l’unica vera novità rispetto ai governi precedenti è che stavolta l’ennesima riforma del mercato del lavoro (a detrimento dei) è stata fatta da undi. La Flat Tax, l’abolizione del reddito di cittadinanza, così come la riforma del decreto dignità, non lasciano dubbi su quale sia la linea dell’attualein materia di lavoro: riformare dell’articolo 1 della nostra amata Costituzione, ovvero passare da unasul lavoro a unasui, quindi sullo sfruttamento. E per sfruttamento si intende il venir meno di un altro principio della nostra Carta Costituzionale, quello per cui la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e ...

... l'ha buttata sull'amarcord titolando sufoto in bianco e nero: "Quando il lavoro erafesta". E non invece, secondo Ezio Mauro su, per tornare alla corazzata del gruppo, l'...L'Italia èdemocratica, fondata sul lavoro: l'articolo 1 della nostra Costituzione si sposa perfettamente col 1 maggio,giornata particolare per i lavoratori, nella quale risalta in modo ...I 25 anni di carriera di Ligabue X Leggi anche › Concertone del 1 Maggio 2023 a Roma: chi ci sarà e chi no Frasi istituzionali per il 1 maggio 'L'Italia èdemocratica, fondata ...

Chiné e la procura Figc, che fallimento... la Repubblica

All’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova un 54enne è stato tenuto in attesa due ore in barella ed è morto ...Per la prima volta in assoluto la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil si terrà in Basilicata. Le organizzazioni regionali: "Motivo di ...