Un “Piano Mattei” per i bambini africani e le adozioni La proposta di Tivelli

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 maggio 2023) Due fra i progetti cui il governo Meloni sembra dare più rilievo e importanza sono per un verso una serie di azioni normative finalizzate all’incentivazione alla natalità, alla luce del grave “trabocchetto demografico” già da tempo in atto nel Paese, e il “” per l’Africa. Ebbene, vedremo che c’è un aspetto in comune tra i due progetti. Quanto all’indispensabile sostegno all’incentivazione e alla natalità, abbiamo perso sin ora venti o venticinque anni e non sarà facile recuperare. La Francia ad esempio era intervenuta circa trent’anni fa, quando era suonato l’allarme sulle tendenze demografiche e sulla natalità e oggi si trova con un tasso di natalità ben più elevato dell’Italia. Un tema su cui i lettori potranno trovare un ottimo giro d’orizzonte nel bel pamphlet di Luca Cifoni e Diodato Pirone: “La trappola delle culle: Perché non fare ...