Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Kiev prepara attacco | “Siamo pronti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Tutto è pronto”. Itivi dell’per la prevista offensiva di primavera, per la riconquista dei territori occupati dallanella guerra iniziata a febbraio 2022, sono “nelle fasi finali”. E’ il messaggio che invia il ministro della Difesa diOleksii Reznikov all’inizio del mese di maggio, che potrebbe essere cruciale nel conflitto. “Ho fiducia in loro – ha dichiarato riferendosi alle sue truppe – È stato fatto molto per il loro successo”. “A oggi posdire chein dirittura d’arrivo e che, sì, tutto è pronto – ha poi sottolineato Reznikov, parlando della controffensiva – Poi lo Stato maggiore, il comandante in capo e la sua squadra decideranno come, dove e quando in base alla decisione e alla comprensione della situazione sul campo di ...