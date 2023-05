Ultime Notizie – Terremoto oggi Calabria | scossa magnitudo 4 8

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Adnkronos) – Undi4.8 è stato registrato stamattina alle 4.41 al largo della costa nord occidentale della. La, avvenuta a 43 chilometri da Cosenza, è stata registrata a una profondità di 266 chilometri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Giorno 432 della guerra in Ucraina. Nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio Kiev è stata presa di mira da un massiccio attacco missilistico da parte delle forze armate russe. I media ucraini hanno ...2023 - 05 - 01 07:42:01 Bombardamenti nella notte nella regione orientale ucraina Nella notte del primo maggio l'esercito russo ha bombardato Pavlograd, nella regione orientale ucraina di ...Tavolo al quale la stessa presidente del consiglio ha illustrato a Cgil Cisl e Uil il provvedimento con lemodifiche apportate: dal taglio del cuneo fiscale e contributivo che aumenterà di ...

Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni a Kiev, allarme aereo in diverse regioni. LIVE Sky Tg24

Le ultime sulle condizioni di Ademola Lookman: l'attaccante lavora per rientrare in campo nella sfida contro lo Spezia ...Ultimamente, la F-Pace P400e AWD è stata dotata di un pacco batterie agli ioni di litio di maggiori dimensioni, composto da nove moduli, dalla capacità di 19,2 kWh. L'autonomia massima in modalità ...