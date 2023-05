Ultime Notizie Roma del 01-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione buon primo maggio da parte di Francesco Vitale peso Consiglio dei Ministri è durato circa un’ora e mezza si è concluso con il via libera nuovo decreto legge sul lavoro al termine della riunione a Palazzo Chigi la ministra del Lavoro Marina Elvira calderone si è soffermata con per illustrare Le decisioni assunte Nonostante la pioggia a Piazza Mario Pagano a Potenza si è riempita di lavoratori con bandiere ombrelli migliaia di persone giunta da tutta Italia per la manifestazione nazionale del primo maggio che quest’anno CGIL CISL e UIL Hanno dedicato ai 75 anni della Costituzione richiamando proprio il primo articolo della carta fondata sul ora lo slogan della giornata nella costituzione sottolineano le tre sigle confederali il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica Italiana ...