Ultime Notizie Roma del 01-05-2023 ore 19 | 10

(Di lunedì 1 maggio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio Abbiamo liberato un Tesoretto da 4 miliardi grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti ed oggi lo definiamo il più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni così il premier Giorgia Meloni ha commentato il decreto lavoro ha provato oggi dal governo durante il consiglio dei ministri convocato per il primo maggio giorno della festa del lavoro e a proposito di Primo Maggio eventi manifestazioni in tutta Italia per la festa del Lavoro la manifestazione principale dei sindacati quest’anno è stata a Potenza in piazza Mario Pagano lo slogan con cui CGIL CISL e UIL hanno deciso di celebrare questa giornata dedicata ai 75 anni della Costituzione è fondata sul lavoro uno slogan che appunto richiama il primo della carta bisogna ...