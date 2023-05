Ultime Notizie Roma del 01-05-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora una Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio arrivano le tanto attese misure sul lavoro con decreto che approda nel consiglio dei ministri del governo meloni è fortemente simbolicamente voluto convocare oggi proprio nel giorno della festa dei Lavoratori dai 5 miliardi e 4 per l’esordio dell’assegno di inclusione piccola Dio reddito di cittadinanza arriverà dal 2024 al taglio del cuneo fiscale che sale di altri 4 punti per il periodo da luglio a novembre di quest’anno raggiungendo i 6 punti per i redditi fino a €35000 e 7 punti fino a 25.000 ma anche più Fringe Benefit avere il bonus aziendali non tassati per i lavoratori con figli il tetto sarà €3000 sono queste alcune delle novità e mecspe dall’ultima bozza del decreto eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia oggi Primo Maggio per ...