Ultime Notizie Roma del 01-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 maggio 2023)dailynews radiogiornale auguri di una buona giornata buon primo maggio Buon lunedì da parte di Francesco Vitale una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata questa notte alle 4:41 al largo della costa nord-occidentale della Calabria l’epicentro è stato localizzato a 46 chilometri Cosenza davanti alla costa di Paola una profondità di 266 km che dovrebbe avere this person energia della scossa suonare ha molto larga hanno vinto non si hannodi danni a persone o cose più Maggio festa dei lavori dei lavoratori del Lavoro il giorno tradizionalmente scelto dai lavoratori sindacati per ribadire le proprie stanze neanche il giorno che t’ hanno scelto dal governo per approvare il decreto legge lavoro andiamo in Ucraina attacco missilistico Russo su Pablo gratis Pro dei serbatoi di carburante riserve di armi Ucraina in Raid Plus di ...