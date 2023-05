Ultime Notizie Roma del 01-05-2023 ore 08 | 10

(Di lunedì 1 maggio 2023)dailynews radiogiornale auguri di una buona giornata buon primo maggio Buon lunedì da parte di Francesco Vitale una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata questa notte alle 4:41 al largo della Costa nord occidentale della Calabria l’epicentro è stato localizzato a 46 chilometri a ovest di Cosenza davanti alla costa di Paola una profondità di 266 km il che dovrebbe avere this person energia della scossa suonare a molto larga hanno vinto non si hannodi danni a persone o cose più Maggio festa dei lavori dei lavoratori del Lavoro il giorno tradizionalmente scelto dai lavoratori sindacati per ribadire le proprie Start neanche il giorno che t’ hanno scelto dal governo per approvare il decreto legge lavoro andiamo in Ucraina attacco missilistico Russo su pavlograd esplosi serbatoi di carburante riserve di armi Ucraina in Rai nel ...

Stagione finita per Lorente, Kumbulla e Karsdorp (potrebbe tornare per ledi campionato), e pessimismo per Smalling. Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le1 maggio 2023... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...... ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni a Kiev, allarme aereo in diverse regioni. LIVE Sky Tg24

Su Steam, una marea di giochi a base di eroi e supereroi in sconto fino al primo maggio, oggi è l'ultimo giorno di offerte.Allegri è contento per il punto conquistato sul campo del Bologna ma la sua Juventus sta andando a ritmo lento in campionato. Per questa ragione è il tecnico toscano l'uomo in meno di giornata ...