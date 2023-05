Ultime Notizie Roma del 01-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno e buon primo maggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione Primo Maggio oggi il governo Vara il DL lavoro sindacati Serve un cambio vero i punti del provvedimento alla Perché Rita cortei e concerti Landini CGIL contratti a termine reddito punti dolenti mancano interventi su extra profitti fiscaldrag confederali oggi a Potenza giovani disoccupati al 23,7% la guerra in Ucraina nuovi attacchi notturni su tutta l’Ucraina Kiev in Crimea prove di controffensiva gli riducibili dice Siviglia Papa Francesco da Budapest lavoriamo una missione di pace per l’Ucraina ha detto sull’aereo nel volo di ritorno il pontefice giornalisti quando sarà pubblica un ve lo dirò ha detto un terremoto di magnitudo 4.8 davanti alla costa tirrenica con epicentro 46 km a ovest di Cosenza profondità di 266 km ...