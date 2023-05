Ultime Notizie – Reddito cittadinanza | chi lo perde se rifiuta un’offerta di lavoro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 1 maggio 2023) Arriva l’attesa stretta suldiper i cosiddetti ‘occupabili’ con il varo del decreto2023 approvato il primo maggio dal Consiglio de ministri. “Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come ‘fragili’, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta dia tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo dinon dista oltre 80 km dal domicilio”. “Per evitare il godimento irregolare del ...