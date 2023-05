Ultime Notizie – “Missili Russia contro civili | morti e feriti”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Laha lanciato un nuovo attacco conl’Ucraina. Le forze armate di Kiev rendono noto che i raid hanno preso di mira le città di Kramatorsk, Kostiantynivka e Pavlohrad.sono stati lanciati anche nella regione di Dnipropetrovsk. Nel complesso, le forse di Mosca hanno condotto “27 attacchi aerei e hanno effettuato 45 lanci con MLRS (i lanciarazzi multipli)le posizioni delle truppe ucraine e su aree abitate, provocandotra la popolazione civile”. Il comunicato non specifica il numero delle vittime. Anche Kiev sarebbe stata obiettivo del raid, ma le difese della capitale hanno neutralizzatoe droni: non risultano vittime a Kiev, né danni ad edifici e infrastrutture. Adnkronos, ENTD, Get The ...

Difesa antiaerea in azione a Kiev nella notte a causa di una serie di attacchi russi, ma non sono segnalate vittime o danni. Bombardata anche la regione orientale, con incendi e danni a edifici reside ...