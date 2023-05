Ultime Notizie – Decreto lavoro 2023 | la ‘lezione’ di Meloni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il presidente del Consiglio Giorgiaillustra ilapprovato oggi dal Consigio dei ministri. Lo fa con un video pubblicato sui social: il premier passa in rassegna le misure contenute nel provvedimento mentre, all’interno di Palazzo Chigi, si avvia a partecipare alla riunione con i ministri dell’esecutivo, che inizia con la tradizionale campanella. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione