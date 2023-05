Ultime Notizie – Decreto lavoro 2023 | Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ildei, dove è atteso il via libera al, è appena iniziato a. La riunione è partita con un ritardo di mezz’ora. Questa mattina, prima di arrivare a, il premier Giorgia Meloni si è recata alla camera ardente del senatore Andrea Augello, scomparso il 28 aprile scorso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione