Udinese-Napoli si gioca alle 20 45 | ecco quando torna l’areo a Capodichino

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 1 maggio 2023)match di Serie A della 33sima giornata si giocherà ufficialmente giovedì 4 maggio20.45 ad Udine. È tutto confermato per la sfida che può valere lo scudetto per il. La squadra di Luciano Sptti giocherà nell’orario prestabilito. La sfida era già stata spostata da martedì a giovedì, per permettere agli azzurri dire domenica15.00 contro la Salernitana. Anche persi pensava ad un cambio di orario che non c’è stato.: orario,siNon ci sarà nessun anticipo o posticipo per, la partita saràta regolarmente ...