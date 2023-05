Udinese-Napoli | nessuno ha chiesto l’anticipo | il Napoli non tornerà giovedì sera Repubblica

(Di lunedì 1 maggio 2023)hadi, quindi si giocheràalle 20.45 come previsto. Le istituzioni sono rinsavite. Né ilné le istituzioni napoletane. Lo ricorda: però in questo caso, la società di Aurelio De Laurentiis non ha fatto alcuna richiesta di slittamento: “Né il sindaco Gaetano Manfredi né la Prefettura dichiederanno l’anticipazione della partita con l’. Sono comunque giorni di febbrile lavoro e interlocuzioni sia con Roma, sia con la Lega, che ovviamente con Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, con decisione della società, non tornerebbero subito a ...

... in Prefettura, con le forze dell'ordine, il Comune e la dirigenza dell'per la gestione ... interpellato circa una possibile richiesta di anticipo pomeridiano della gara interna con ildi ......un giorno di riposo al suo. La squadra azzurra riprenderà gli allenamenti martedì mattina, quando inizierà a preparare il turno infrasettimanale di Serie A 2022/2023 contro l', in ...Ultim'ora, non ci sarà nessuno slittamento! La partita si gioca regolarmente giovedì 4 maggio alle ore 20:45.si gioca giovedì sera alle 20.45 Dunquenon è stata rinviata: lo annuncia adesso l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino a firma del collega Pino Taormina, ...

Udinese-Napoli, orario partita confermato: si gioca alle 20.45, il ritorno degli azzurri posticipato al venerd ilmattino.it

Nessuno slittamento. Udinese-Napoli si giocherà regolarmente giovedì alle 20.45. Lega e Dazn, dopo aver consultato i due club, hanno deciso per la conferma di quanto stabilito nei giorni passati. Doma ...Udinese-Napoli, match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, è in calendario per giovedì alle 20.45, ma l'orario potrebbe cambiare. Il ...