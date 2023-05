Udinese - Napoli | domani riunione per decidere sull' anticipo pomeridiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) "L'unica cosa certa, al momento, è unaconvocata permattina, in Prefettura, con le forze dell'ordine, il Comune e la dirigenza dell'per la gestione dell'afflusso dei tifosi ...

... in Prefettura, con le forze dell'ordine, il Comune e la dirigenza dell'per la gestione ... interpellato circa una possibile richiesta di anticipo pomeridiano della gara interna con ildi ...Incontro per la gestione dei tifosi, l'anticipo pomeridiano è solo un'ipotesi al ...... in Prefettura, con le forze dell'ordine, il Comune e la dirigenza dell'per la gestione ... interpellato circa una possibile richiesta di anticipo pomeridiano della gara interna con ildi ...

Udinese-Napoli potrebbe essere anticipata: il motivo Corriere dello Sport

Diversi i voti al di sotto della sufficienza nella squadra di Spalletti, dopo l'amaro pareggio interno contro i granata.L’ex allenatore del Napoli Edy Reja ha rilasciato un’intervista al Messggero Veneto della quale vi proponiamo i passaggi sul Napoli. “Napoli Non ho rimpianti particolari. Sono un tecnico che è capace ...