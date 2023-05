Udinese-Napoli anticipata alle 18 | 30? Novità dal Prefetto di Udine

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 1 maggio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 12:40 – Ildi, Massimo Marchesiello, ha così risposto ai microfoni di ANSA riguardo alla domanda sul possibile anticipo del match tra. L’unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in Prefettura, con le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita. Ciò significa che ogni decisione sulla gara verrà presa appunto soltanto domani, al termine di questo incontro in Prefettura. ORE 8:45 – La rete di Boulaye Dia è stata una doccia gelata per il, l’urlo di gioia dei tifosi è stato strozzato in gola. La grande festa per lo scudetto però è stata solo rinviata di qualche giorno: tra mercoledì e ...