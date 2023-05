Udinese - Napoli alle 20 45

(Di lunedì 1 maggio 2023) Apprendiamo da "Il Mattino" che la partitanon subirà alcuno slittamento. Confermato il matchore 20.45 di Giovedì sera. Lega e Dazn, sentiti i club, hanno deciso di confermare la decisione di qualche giorno fa. Domani in prefettura verrà approntato il piano di sicurezza. Per motivi di ordine pubblico, l'aereo degli azzurri atterrerà a Capodichino Venerdì mattina per evitare eventuali paralisi durante la notte. Immagine tratta da gonfialarete.com

Udinese-Napoli, orario partita confermato: si gioca alle 20.45, il ritorno degli azzurri posticipato al venerd ilmattino.it

