Ucraina-Russia | Kiev prepara attacco | “Siamo pronti”

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Adnkronos) – “Tutto è pronto”. Itivi dell’per la prevista offensiva di primavera, per la riconquista dei territori occupati dallanella guerra iniziata a febbraio 2022, sono “nelle fasi finali”. E’ il messaggio che invia il ministro della Difesa diOleksii Reznikov all’inizio del mese di maggio, che potrebbe essere cruciale nel conflitto. “Ho fiducia in loro – ha dichiarato riferendosi alle sue truppe – È stato fatto molto per il loro successo”. “A oggi posdire chein dirittura d’arrivo e che, sì, tutto è pronto – ha poi sottolineato Reznikov, parlando della controffensiva – Poi lo Stato maggiore, il comandante in capo e la sua squadra decideranno come, dove e quando in base alla decisione e alla comprensione della situazione sul campo di ...

Lo detto il ministro della Difesa ucraino Oleksy Reznikov in un'intervista televisiva, 'non mi limito a sperare, ci credo', ha aggiunto. Intanto i raid russi hanno causato quattro vittime nella ..., bomba sui binari: deraglia un treno Il capo dell'ufficio della presidenza, Andrii Yermak, citato da The Kyiv independent ha esortato la popolazione a non ignorare le sirene di allarme.Dalla Crimea, intanto, arrivano comunicazioni relative ad un attacco di droni condotto dall'e neutralizzato . MORTI- Oltre centomila morti e feriti tra le forze russe indal ...

