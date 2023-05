Ucraina | nella notte bombardamento russo contro Kiev | “Abbattuti tutti i missili”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Per circa tre orele sirene antiaeree hanno allarmato i residenti di, dove la difesa antiaereaè intervenuta per neutralizzare undiretto verso la Capitale. “Nessuna vittima o danno alle infrastrutture”, ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città Sergii Popko: “Secondo le informazioni preliminari,e i droni russi lanciati questala capitale“sono stati distrutti nello spazio aereo didalle forze delle forze di difesa aerea”. Si tratta del secondo attacco negli ultimi tre giorni, questa volta effettuato con velivoli strategici Tu95ms. “I russi hanno nuovamente attaccato in modo ...

L'avverte la Russia. Il raid avvenuto ieri su un deposito di petrolio a Sebastopoli in Crimea "è preparatorio a quell'ampia offensiva su vasta scala che tutti si aspettano". Per le forze ...... noi italiani cosa dovremmo fare quando domani ci accorgeremo della crudeltà del nostro chiasso nel mezzo del dolore più atroce Chisocietà civile vuole impegnarsi pacificamente per l', ..."Il nostro obiettivo principale è totalmente differente: infliggere una sconfitta devastante a tutti i nemici: i nazisti dell', gli Usa, i loro tirapiediNato compresi i polacchi ...

Kiev dice che tre razzi sono entrati e non hanno causato vittime, ma una persona sarebbe stata uccisa in attacchi separati a Kherson. L’Ucraina ...Allarme aereo scattato in tutto il Paese per i bombardamenti russi contro diverse località dell'Ucraina. Le difese aeree hanno ...