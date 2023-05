Ucraina | la Santa Sede in prima linea per la pace

(Di lunedì 1 maggio 2023) È in corso una missione diper l’da parte della. Ad annunciarlo è stato lo stesso Papa Francesco durante la conferenza stampa a bordo dell’aereo papale che lo riportava a Roma da Budapest. “In questi incontri non abbiamo parlato certo di Cappuccetto Rosso”, ha detto Bergolio rispondendo sui colloqui avuti con il premier Viktor Orbán e il Metropolita Hilarion Alfeev e su una loro possibile intermediazione con la Russia. Papa Francesco ha annunciato che è in corso una missione diper l’da parte della“Abbiamo parlato della guerra. A tutti interessa la strada della– ha detto Papa Francesco ai giornalisti – e io sono disposto a fare tutto quello che si deve fare. Adesso è in corso una ...

... ha tuonato il capo dell'intelligence militare, Kirill Budanov. Di ritorno da Budapest, ... "LaSede ha fatto da intermediario in alcune situazioni di scambio di prigionieri. È un problema ..."E' in corso una missione di pace per l'da parte dellaSede ", annuncia Papa Francesco ai giornalisti a bordo dell'aereo che lo riporta a Roma, da Budapest. Quanto all'aiuto chiesto ..."E' in corso una missione di pace per l'da parte dellaSede ", annuncia papa francesco ai giornalisti a bordo dell'aereo che lo riporta a Roma, da Budapest. Quanto all'aiuto chiesto ...

Papa: Santa Sede ha in corso missione di pace a Kiev. Aiuteremo a riportare a casa bimbi deportati - Financial Times: "20 obici semoventi italiani inviati a Kiev sono inutilizzabili" - Financial Times: "20 obici semoventi italiani inviati a Kiev sono inutilizzabili" RaiNews

In Ucraina una missione del Vaticano, a Budapest Bergoglio ne ha parlato con il presidente ungherese Orban ed il vescovo metropolita Hilarion ..."La Santa Sede ha fatto da intermediario in alcune delle situazioni di scambio di prigionieri, e tramite l'ambasciata questa è andata bene, penso che può andare bene anche questa". Interpellato ieri s ...