Ucraina | Kiev | Missili Russia contro civili | morti e feriti

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Adnkronos) - Laha lanciato un nuovo attacco conl'. Le forze armate direndono noto che i raid hanno preso di mira le città di Kramatorsk, Kostiantynivka e Pavlohrad.sono stati lanciati anche nella regione di Dnipropetrovsk. Nel complesso, le forse di Mosca hanno condotto "27 attacchi aerei e hanno effettuato 45 lanci con MLRS (i lanciarazzi multipli)le posizioni delle truppe ucraine e su aree abitate, provocandotra la popolazione civile". Il comunicato non specifica il numero delle vittime. Anchesarebbe stata obiettivo del raid, ma le difese della capitale hanno neutralizzatoe droni: non risultano vittime a ...

... "secondo le informazioni preliminari, tutti i missili e i droni russi lanciati questa notte contro la capitale"sono stati distrutti nello spazio aereo didalle forze delle forze di ...La notte disi è accesa con una serie di esplosioni, mentre è scattata nuovamente l'allerta aerea. Intanto la controffensiva dell'sembra imminente. Le linee del fronte disono in fermento per il movimento di veicoli e gli attacchi di artiglieria, le esplosioni sono regolari e colpiscono obiettivi russi vitali nelle ...Il tutto mischiato in quel grande caos che è la guerra in. Il campo racconta di una controffensiva diche deve ancora partire ma su cui ci sono grandi aspettative e si intravedono i ...

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato un nuovo attacco con missili contro l'Ucraina. Le forze armate di Kiev rendono noto che i raid hanno preso di mira le città di Kramatorsk, Kostiantynivka e Pavlohra ...