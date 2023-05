I media ucraini riferiscono dia Kiev e di un allarme aereo scattato in tutto il Paese per bombardamenti russi contro ... Il capo dell'ufficio della presidenza, Andrii Yermak, citato ...vengono segnalate a Kiev, riportano i media ucraini. Il capo dell'ufficio presidenziale ... L'amministrazione militare della capitaleha esortato i residenti a rimanere nei rifugi. L'...La controffensiva dell'sembra imminente. Le linee del fronte di Kiev sono in fermento per il movimento di veicoli e gli attacchi di artiglieria, lesono regolari e colpiscono obiettivi russi vitali nelle ...

Ucraina: esplosioni a Kiev, difesa antiaerea in azione Tiscali Notizie

Esplosioni vengono segnalate a Kiev, riportano i media ucraini. Il capo dell'ufficio presidenziale Andrii Yermak ha affermato che la difesa antiaerea è al lavoro. L'amministrazione militare della capi ...Esplosioni nella notte a Pavlograd, nella regione del Dnipropetrovsk e a Berdiansk, città occupata dai russi vicino Zaporizhzhia | Le notizie sulla guerra di lunedì 1 maggio, in diretta ...